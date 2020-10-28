В выпуске программы "Вести.UA" за 28 октября – Ляшко не вернула в Верховную раду даже новая песня и вилы. Поражение стало для него настоящей неожиданностью. Однако он и здесь мог сделать ставку на свой проигрыш и заработать немалые деньги. Маша Фокина запретила журналистам называть своего деда "дедом". Однако кто он тогда? Однажды на это намекал Путин.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Конституционный суд можно переименовать в коррупционный. Поражение Штепы.