Вєсті.UA: Тищенко – мастер общения с женщинами. "Слуга народа" не верит в COVID-19
В выпуске программы "Вєсті.UA" за 14 декабря – Николай Тищенко в последнее время очень агрессивно ведет себя с женщинами. Он обижается, что журналисты все больше его критикуют, чем хвалят. Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19. Он считает эту болезнь выдуманной.
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