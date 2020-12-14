В выпуске программы "Вєсті.UA" за 14 декабря – Николай Тищенко в последнее время очень агрессивно ведет себя с женщинами. Он обижается, что журналисты все больше его критикуют, чем хвалят. Народный депутат, член фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19. Он считает эту болезнь выдуманной.

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале: Главная елка страны без шляпы. Какое место заняла Украина в мировом рейтинге роста стоимости жилья – детали в цифрах.