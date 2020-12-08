В выпуске программы "Вєсті.UA" за 8 декабря – жители Славяносербского района начали жаловаться на плохое самочувствие после контакта с фальшивыми купюрами от украинских волонтеров. Согласно их рассказам, деньги якобы заражены туберкулезом. Ирина Венедиктова делает все, чтобы удовлетворить своего шефа.

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале:​ Чем меньше украинцев, тем меньше больных украинцев. Возвращение бывших регионалов. Смотрите программу "Вєсті.UA" за 8 декабря 2020: видео