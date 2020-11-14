Вести.UA. Жир: Очередной ляп от Мендель. Андрей Богдан перевоплотился в Бората
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 ноября – Юлия Мендель 24 минуты радовалась, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Но потом очнулась. Верховную Раду охватил коронавирус, среди больных – и Стефанчук, и Разумков. Такую ситуацию в парламенте Андрей Богдан просто не мог не прокомментировать.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Опасный COVID-19 в выходные.
Трамп хочет быть ближе к Шария и Дубинского.
Тищенко зовет священника в Раду.
Драматическая история Семочко.
Новые лица в офисе генпрокурора.
Шокеры для полицейских.
В спецвыпуске "Вести с полей":
На Закарпатье новоизбранный председатель ОТГ от "Слуги народа" попался на взятке.
Кандидат в депутаты проиграл выборы и забрал брусчатку, из которой обещал сделать дорожку.
Тренер "Днепр-1" хорват Игорь Йовичевич может проводить тренировки по украинскому языку.
Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 14 ноября 2020:
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