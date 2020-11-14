В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 14 ноября – Юлия Мендель 24 минуты радовалась, что Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Но потом очнулась. Верховную Раду охватил коронавирус, среди больных – и Стефанчук, и Разумков. Такую ситуацию в парламенте Андрей Богдан просто не мог не прокомментировать.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Опасный COVID-19 в выходные. Трамп хочет быть ближе к Шария и Дубинского. Тищенко зовет священника в Раду. Драматическая история Семочко. Новые лица в офисе генпрокурора. Шокеры для полицейских. В спецвыпуске "Вести с полей": На Закарпатье новоизбранный председатель ОТГ от "Слуги народа" попался на взятке. Кандидат в депутаты проиграл выборы и забрал брусчатку, из которой обещал сделать дорожку. Тренер "Днепр-1" хорват Игорь Йовичевич может проводить тренировки по украинскому языку. Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 14 ноября 2020: