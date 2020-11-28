В итоговом выпуске программы "ВестиUA. Жир" за 28 ноября – сначала Кабмин обещал поднять зарплату учителям, однако что-то пошло не так. Заявили, что повысят работникам прокуратуры. Похоже, им больше надо. Шуфрич делает вид, что свободу слова в Украине не притесняют. Его друг имеет множество телеканалов, поэтому Шуфрич может смело отстраняться.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Самая крепкая пара офиса Президента. К сожалению, Мендель – пресс-секретарь Зеленского. Гордон подкрался незаметно. Кива превращается в Лукашенко. В спецвыпуске "Вести с Палей": Украинцев могут закрыть на все праздники. Кража санитайзера в кафе. Совещание "по колокольчику". Открытие в учебнике по химии. Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 28 ноября 2020: