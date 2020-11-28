ВестиUA. Жир: по нескольку миллионов на Венедиктовых. Шуфрич отстраняется
В итоговом выпуске программы "ВестиUA. Жир" за 28 ноября – сначала Кабмин обещал поднять зарплату учителям, однако что-то пошло не так. Заявили, что повысят работникам прокуратуры. Похоже, им больше надо. Шуфрич делает вид, что свободу слова в Украине не притесняют. Его друг имеет множество телеканалов, поэтому Шуфрич может смело отстраняться.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Самая крепкая пара офиса Президента.
К сожалению, Мендель – пресс-секретарь Зеленского.
Гордон подкрался незаметно.
Кива превращается в Лукашенко.
В спецвыпуске "Вести с Палей":
Украинцев могут закрыть на все праздники.
Кража санитайзера в кафе.
Совещание "по колокольчику".
Открытие в учебнике по химии.
Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 28 ноября 2020:
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