В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 21 ноября – Тимошенко готовится к захвату власти, ведь Зеленский и Ермак больны. А Елена Кондратюк с родины уже успела захватить Раду. В Минздраве предлагают людям, которые остались без заработка из-за локдауна, не вешать носа. Бизнесменов зовут работать санитарами, поварихами и вахтерами в больницах.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Кресло под генпрокурором Венедиктовой зашаталось. Бизнесменов зовут работать в больницах. Почему пациенту Рабиновичу переживать не стоит. Большое строительство концлагерей в Украине. Примерному семьянину Анатолию Драбовскому стало скучно. В спецвыпуске "Вести с палей": В школьном учебнике вспомнили про глинтвейн и написали, что сода лечит рак. В Киеве создали велосипедную церковь, у которой уже даже есть свои собственные заповеди... Ламповщица шахты Горская баллотировалась как самовыдвиженка и набрала 0 голосов. В Днепре прошел конкурс детского рисунка "Мой любимый олигарх". Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 21 ноября 2020: