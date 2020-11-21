Вести.UA, Жир: Тимошенко захватывает власть. Бизнесменов зовут работать в больницах
В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 21 ноября – Тимошенко готовится к захвату власти, ведь Зеленский и Ермак больны. А Елена Кондратюк с родины уже успела захватить Раду. В Минздраве предлагают людям, которые остались без заработка из-за локдауна, не вешать носа. Бизнесменов зовут работать санитарами, поварихами и вахтерами в больницах.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Кресло под генпрокурором Венедиктовой зашаталось.
Бизнесменов зовут работать в больницах.
Почему пациенту Рабиновичу переживать не стоит.
Большое строительство концлагерей в Украине.
Примерному семьянину Анатолию Драбовскому стало скучно.
В спецвыпуске "Вести с палей":
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В Днепре прошел конкурс детского рисунка "Мой любимый олигарх".
Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 21 ноября 2020:
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