В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 декабря – власть планирует бороться с коронавирусо с помощью "интеллектуального" локдауна. Однако порой в такой режим переходят и нардепы. Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА. Бороться со "старыми" лицами во власти президент решил еще более старыми.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Фонда для борьбы с COVID-19 не предусматривают. Неопределенность украинской власти. Придворный художник Леонардо Дубинчи. Похоть народных депутатов. Действенные советы от Данилова. В спецвыпуске "Вести с полей": Наркотики для архиепископа РПЦ. Контрабанда – не грех. Шуба для митрополита. Бессмысленные задачи киевских коммунальщиков. Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 5 декабря 2020: