Вести.UA. Жир: Власть борется с COVID-19. Новые лица Зеленского
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 5 декабря – власть планирует бороться с коронавирусо с помощью "интеллектуального" локдауна. Однако порой в такой режим переходят и нардепы. Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской ОГА. Бороться со "старыми" лицами во власти президент решил еще более старыми.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Фонда для борьбы с COVID-19 не предусматривают.
Неопределенность украинской власти.
Придворный художник Леонардо Дубинчи.
Похоть народных депутатов.
Действенные советы от Данилова.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Наркотики для архиепископа РПЦ.
Контрабанда – не грех.
Шуба для митрополита.
Бессмысленные задачи киевских коммунальщиков.
Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 5 декабря 2020:
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