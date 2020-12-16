В выпуске программы "Вести.UA" за 16 декабря – Антимонопольный комитет начал грандиозную борьбу с монополистами на энергетическом уровне. Ее результаты украинцы увидят в квитанциях за электроэнергию. В "Слуге народа" хватает депутатов, которые портят монобольшинству репутацию. Что ж, по крайней мере для кого-то из политиков точно наступил конец эпохи бедности.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Кива хочет вылечить человечество от Билла Гейтса и 5G. Почему Железняк не хотел давить на зеленую кнопку.