В выпуске программы "Вести.UA" за 29 октября – ГБР купило телескоп, через который можно наблюдать за "спиральными галактиками". Говорят, в этом устройстве нуждаются спецназовцы. Судья КСУ Тупицкий не указал в своей декларации имущество в оккупированном Крыму, владельцем которого стал по законам РФ. Вероятно, он собственноручно хочет вернуть полуостров Украине.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Шкарлет почувствовал себя учеником из-за предупреждения ЕС.