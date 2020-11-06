В выпуске программы "Вести.UA" за 6 ноября – после того, как парламент не поддержал изменения в Бюджетный кодекс, Тищенко заявил, что 2 человека не успели проголосовать. Тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обматерил коллегу. Александр Юрченко в интервью назвал Гео Лероса – "Део Ланосом". После этого между нардепами произошла драка.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Путин и Медведчук – ценители русских скреп. Нацисты для любви.