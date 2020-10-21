В выпуске программы "Вести.UA" за 21 октября – Олег Ляшко записал хит, но получилось очень страшно. К тому же, оказалось, что это еще и политическая агитация. Теперь где-то может заплакать один Поплавский. Ведь он уже не самый плохой политик-певец в мире. Славянская колаборантка Неля Штепа, которая после освобождения из тюрьмы активно рвалась в политику вместе с ОПЗЖ, вдруг передумала.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Слуга народа" Третьякова впала в транс.