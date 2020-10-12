В выпуске программы " Вести.UА " за 12 октября – народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что "слуги" планируют объединиться с ОПЗЖ. Нардеп не против использовать российскую вакцину, если она будет эффективной. Казалось, что в Украине нет ничего более постоянного, чем испытательный срок Арсена Авакова. Но у политического деятеля появилась конкурентка.

Также в выпуске "Вести.UА" на 24 канале: Антропологическое чудо в украинской политике.