В выпуске программы "Вести.UA" за 13 октября – в Украине всегда были свои герои, которые боролись против зла. К ним присоединился Илья Кива, придумавший очередную теорию заговора, почему Зеленский отказывается от путинской вакцины. Верные соратники Портнова – Вовки. Они в Украине не боятся никого – ни министров, ни народа. А Окружной административный суд Киева держит в кармане всех президентов.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Что ни день, то перлы среди кандидатов на местных выборах.