В выпуске программы "Вести.UA" за 19 ноября – российские сливные бачки и их собратья из фейковых республик пишут о строительстве концлагерей для россиян в Украине. И подтвердил это не кто иной, как опзжопец Ренат Кузьмин. В Раде создали рабочую группу для разрешения конституционного кризиса. И здесь начинается самое интересное, потому что среди 11 антикризисников – очень любопытные персонажи.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Пшонкастайл" от Укрзализныци.