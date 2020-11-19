Вести.UA: концлагеря для русских в Украине. Рада неадекватно взялась за КСУ
В выпуске программы "Вести.UA" за 19 ноября – российские сливные бачки и их собратья из фейковых республик пишут о строительстве концлагерей для россиян в Украине. И подтвердил это не кто иной, как опзжопец Ренат Кузьмин. В Раде создали рабочую группу для разрешения конституционного кризиса. И здесь начинается самое интересное, потому что среди 11 антикризисников – очень любопытные персонажи.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
"Пшонкастайл" от Укрзализныци.
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