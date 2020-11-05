В выпуске программы "Вести.UA" за 5 ноября – с нардепа Юрченко, которого подозревают в коррупции, сняли электронный браслет. Ведь, как он убеждает, его дело – это сплошной, фейк, монтаж и провокация. Нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк на заседании Верховной Рады смотрел фильм. Чиновник постоянно менял позы и прикрывал рукой экран мобильного телефона, чтобы журналисты не застукали.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Скандальное дело КСУ – детали в цифрах.