В выпуске программы "Вести.UA" за 30 октября – глава КСУ Александр Тупицкий провел брифинг для журналистов относительно последних скандальных решений. После этого он захотел сделать коллективное фото с представителями медиа. Те ему отказали. Владимир Зеленский планирует за 3 года создать в Украине ракету для освоения космоса.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Патриотическое кино за деньги коронавирусного фонда. Подмога для Ильи Кивы.