В выпуске программы "Вести.UA" за 11 ноября – Кабмин поддержал инициативу Арсена Авакова и расширил случаи, когда полиция может применять электрошокеры. Правоохранители будут иметь больше полномочий при задержании преступников. В полиции закрыли уголовное производство относительно возможного вмешательства Джозефа Байдена в работу генпрокурора.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: На 100% "своя" генпрокурорка Ирина Венедиктова.