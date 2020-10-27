Вести.UA: Рабинович хвалит шефа. Богдан стал модником
В выпуске программы "Вести.UA" за 27 октября – сопредседатель ОПЗЖоповцев Вадим Рабинович заявил, что Медведчук в Москве работал намного эффективнее, чем 2 последних правительства Украины. Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан решил изменить стиль. И заодно вернуть моду на клетчатые треники.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Что изменится после местных выборов – мнение украинцев. Детали в цифрах.
Лакеям – можно.
Смотрите полностью видео выпуска "Вести.UA" за 27 октября: