В выпуске "Вести.UA" за 9 ноября – нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский отметил, что пока юридически не установили результаты выборов в США, то Джо Байдена не надо поздравлять с победой. Внутренние партийные распри, олигархические группы влияния и откровенное саботирование работы парламента уже стали обыденностью для "Слуги народа". Только Николай Тищенко знает, что с этим всем делать.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Регионал Гетманцев – ведьмак. За кого переживают россияне?