В выпуске программы "Вести.UA" за 25 ноября – несмотря на сбор подписей об отставке главы Минздрава Степанова, сам он уходить никуда не собирается и хочет забронзоветь в Кабмине. Но учитывая его успехи, на смену карантину выходного дня может прийти карантин выходного года. За решением НАПК, "Батькивщину" лишили государственного финансирования. Поэтому неизвестно, как теперь будет жить политсила .

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Малюська – вечный реформатор. Москаль специфически охарактеризовал Кравчука.