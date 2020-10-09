В выпуске программы "Вести.UA" за 9 октября – кандидат в мэры Киева Верещук хочет вернуть в Украину советщину: талоны, очереди и дефицит. Впоследствии она хочет достичь значительно больших высот, чем просто возглавить столицу. Не знаем, что у Геннадия с загранпаспортом, но убегать ему придется далеко. Дело в том, что его пригласили в Кению, но там еще не знают, чем он славится в Украине.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с герцогом и герцогиней Криворожскими.