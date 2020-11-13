В выпуске программы "Вести.UA" за 13 ноября – пока вакцины от коронавируса нет. Но Владимир Зеленский нашел способ борьбы с болезнью. Преодолевать COVID-19 украинскому президенту помогает видеотерапия. Произошло невероятное – родственники Семочко перестали быть его родственниками. Когда-то об этой драматической истории можно будет снять сериал.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Песков заговорил о русофобии в Украине. Уязвимое место украинских чиновников.