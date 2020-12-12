Вести.UA. Жир: Новая барыга Саакашвили. Фантомный мэр Кернес
В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 12 декабря – ранее Михеил Саакашвили называл Петра Порошенко лидером барыг и положительно относился к Владимиру Зеленскому. Но теперь он уверяет, что часть воров остались у власти. Геннадий Кернес почти 3 месяца находится на лечении в Германии. Он стал мэром на третий срок заочно.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Опытная партнерша Зеленского.
Для Зеленского есть 2 Украины.
Что общего между Венедиктовой, обезьянкой и гранатой.
Спецоперация "укров" на оккупированных территориях.
Оккупанты Крыма будут пить топленый снег.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Защита прав кулаками и оскорбления Лисянского.
Атрошенко идет по жизни ровно.
Обмолвочка по Фрейду.
Борьба полиции с магами.
Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 12 декабря 2020:
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