В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 12 декабря – ранее Михеил Саакашвили называл Петра Порошенко лидером барыг и положительно относился к Владимиру Зеленскому. Но теперь он уверяет, что часть воров остались у власти. Геннадий Кернес почти 3 месяца находится на лечении в Германии. Он стал мэром на третий срок заочно.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Опытная партнерша Зеленского. Для Зеленского есть 2 Украины. Что общего между Венедиктовой, обезьянкой и гранатой. Спецоперация "укров" на оккупированных территориях. Оккупанты Крыма будут пить топленый снег. В спецвыпуске "Вести с палей": Защита прав кулаками и оскорбления Лисянского. Атрошенко идет по жизни ровно. Обмолвочка по Фрейду. Борьба полиции с магами. Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 12 декабря 2020: