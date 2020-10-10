Вести.UA. Жир: Герцог и герцогиня Криворожские. "Слуги народа" знают путинскую программу
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 10 октября – Владимир Зеленский с женой поехали в Лондон. И здесь все понятно – надо за собственной квартирой присматривать. У Зеленских там как раз имущество почти на 100 метров. Журналисты процитировали "слугам" программу путинской "Единой России". И нардепы не смогли отличить пункты российской политсилы от своей.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Медведчук везет нам вакцину с РФ.
Добкина завербовали
Верещук пытается вернуть советчину.
Мирный "план" Медведчука.
Сокровенные уголки души прокурора Петришина.