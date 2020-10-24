В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 октября – во время выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова удивила пользователей сети своим поведением. Она почему-то постоянно кивала головой. Дарницкий суд запретил писать о роли Медведчука в советском судилище над поэтом Василием Стусом. Его назвали отцом новой украинской цензуры.

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