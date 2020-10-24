Вести.UA. Жир: Кивание головой Третьяковой. Отец цензуры Медведчук
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 24 октября – во время выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова удивила пользователей сети своим поведением. Она почему-то постоянно кивала головой. Дарницкий суд запретил писать о роли Медведчука в советском судилище над поэтом Василием Стусом. Его назвали отцом новой украинской цензуры.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
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Гранные обезьяны, идите домой!
Грандиозное большое строительство.
Фарион уничтожила компартию.
В спецвыпуске "Вести с полей":
Я не вижу вашей маски.
Слизни похитили помойку для голосования.
Тайное признание на табличках.
Украинская певица открыла бутылку грудью.
Смотрите спецвыпуск "Вести с полей" за 24 октября 2020: