Вести.UA. Жир: Неприятная новость для Дубинского. "Сваты" против коронавируса
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 31 октября – Дубинский признал провал "Слуги народа" на выборах и даже попытался его аргументировать. Только для него есть неприятная новость: он сам относится к этой политсиле. Из COVID-фонда дали 100 миллионов на патриотические сериалы. Лабораторно не подтверждено, но якобы новый сезон "Сватов" может уничтожить эпидемию коронавируса.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Верещук пролетела, как зеленый зонтик над Киевом.
Оскар за хайпожерство для судей КСУ.
Ляшко сделал ставку на свой проигрыш.
Илья Кива хочет привлечь внимание.
Медведчук – отец новой цензуры в Украине.
В спецвыпуске "Вести с палей":
Кабинки для голосования "с повышенным комфортом" на Житомирщине.
На участке Прикарпатья утилизировали бюллетени болгаркой.
Цветы, которые посадили возле школы для приезда Труханова, выкопали, когда он уехал.
Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 31 октября 2020:
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