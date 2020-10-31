В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 31 октября – Дубинский признал провал "Слуги народа" на выборах и даже попытался его аргументировать. Только для него есть неприятная новость: он сам относится к этой политсиле. Из COVID-фонда дали 100 миллионов на патриотические сериалы. Лабораторно не подтверждено, но якобы новый сезон "Сватов" может уничтожить эпидемию коронавируса.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Верещук пролетела, как зеленый зонтик над Киевом. Оскар за хайпожерство для судей КСУ. Ляшко сделал ставку на свой проигрыш. Илья Кива хочет привлечь внимание. Медведчук – отец новой цензуры в Украине. В спецвыпуске "Вести с палей": Кабинки для голосования "с повышенным комфортом" на Житомирщине. На участке Прикарпатья утилизировали бюллетени болгаркой. Цветы, которые посадили возле школы для приезда Труханова, выкопали, когда он уехал. Смотрите спецвыпуск "Вести с палей" за 31 октября 2020: