В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 17 октября – Ирина Верещук решила стать мировым рекордсменом по длине рук. Все для того, чтобы отправить Кличко в мэрский нокаут. Депутат от ОПЗЖ Илья Кива придумал очередную теорию заговора. Он объяснил, почему Зеленский отказывается от путинской вакцины.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Союз "слуги народа" Качуры и ОПЗЖ. Сокровенная мечта Портнова. Велюровый депутат и COVID-19. Опрос от Зеленского. Козак Олег Ляшко.