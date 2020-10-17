Вести.UA. Жир: Верещук готовится к нокауту Кличко. Обострение "жомового" депутата
В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 17 октября – Ирина Верещук решила стать мировым рекордсменом по длине рук. Все для того, чтобы отправить Кличко в мэрский нокаут. Депутат от ОПЗЖ Илья Кива придумал очередную теорию заговора. Он объяснил, почему Зеленский отказывается от путинской вакцины.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Союз "слуги народа" Качуры и ОПЗЖ.
Сокровенная мечта Портнова.
Велюровый депутат и COVID-19.
Опрос от Зеленского.
Козак Олег Ляшко.