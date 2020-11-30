Сильный ветер, мокрый снег и гололед: где ждать ухудшения погоды
В Украине 30 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий. В южных и центральных областях будет падать мокрый снег и дождь. Кроме того, на юге и востоке будет сильный ветер. А на большинстве территории местами будет гололед на дорогах.
Об ухудшении погодных условий в Украине 30 ноября сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Значительный мокрый снег и дождь, а также налипание мокрого снега прогнозируют в следующих областях:
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Черкасской;
- Полтавской.
На юге и востоке порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами будет гололед. Таким погодным условиям предоставили I уровень опасности – желтый.
Ухудшение погоды может привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог.
К слову, о снеге с дождем и гололеде в последний день осени предупреждала и синоптик Наталья Диденко.
Погода зимой: что прогнозируют синоптики
- По словам синоптика Леонида Горбаня, зимой погода периодически будет меняться. В декабре прогнозируют значительные осадки, а в январе – оттепель.
- В начале декабря средняя температура +4...+5 градусов. Однако возможны также и морозы. В течение месяца периодически будет идти снег.
- В январе ситуация будет похожей – днем столбики термометров будут подниматься выше 0 градусов, ночью – будут морозы.
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