На Вьетнам надвигается смертоносный тайфун Молаве: более миллиона человек эвакуировали
Во Вьетнаме готовятся встретить тайфун Молаве, который уже привел к гибели людей на Филиппинах. Молаве будет уже четвертым штормом, который будет бушевать в центральном регионе Вьетнама менее чем за три недели.
По прогнозам, скорость ветра будет достигать 165 километров в час. Об этом сообщает Climate home news.
К теме Филиппины накрыл мощный тайфун "Молаве": есть погибшие, тысячи пострадавших – фото
Тайфун унес жизни по меньшей мере 9 человек на Филиппинах. Поэтому власти Вьетнама сразу же начали массово эвакуировать людей. Уже более миллиона вьетнамцев покинули свои дома.
Ожидается, что Молаве станет сильнейшим штормом, который будет бушевать во Вьетнаме в этом году. И одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы,
– сказал вице-президент Вьетнама Нгуен Хай Ань.
Как от Молаве пострадали на Филиппинах
- Погибли по меньшей мере 9 человек. Спасатели пока разыскивают 12 рыбаков, пропавших в море.
- Известно, что более 70 тысяч пострадавших находятся в более чем 800 местных приютах.
- Всего от стихии страдали более 900 тысяч человек.
- Вследствие мощного ливня затоплены целые поселки, повреждены линии электропередач. Сотни домов разрушены из-за непогоды, поэтому люди оказались просто на улице.
- Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.
Что известно о стихийных бедствиях в Украине?
За последние несколько лет в Украине все чаще можно увидеть ураганы и смерчи, которые были чужды нашему региону. Однако с изменением климата очевидцы все чаще фиксируют стихийные бедствия на Юге Украины. К примеру, в конце сентября в Крыму пронесся мощный смерч, то же самое сняли и очевидцы в Одессе. Синоптики объясняют явление повышением температуры, а также прогнозируют, что тенденция стихийного бедствия будет сохраняться и в дальнейшем.