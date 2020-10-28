Во Вьетнаме готовятся встретить тайфун Молаве, который уже привел к гибели людей на Филиппинах. Молаве будет уже четвертым штормом, который будет бушевать в центральном регионе Вьетнама менее чем за три недели.

По прогнозам, скорость ветра будет достигать 165 километров в час. Об этом сообщает Climate home news.

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Тайфун унес жизни по меньшей мере 9 человек на Филиппинах. Поэтому власти Вьетнама сразу же начали массово эвакуировать людей. Уже более миллиона вьетнамцев покинули свои дома.

Ожидается, что Молаве станет сильнейшим штормом, который будет бушевать во Вьетнаме в этом году. И одним из самых серьезных штормов, которые мы видели за последние годы,

– сказал вице-президент Вьетнама Нгуен Хай Ань.

DỰ BÁO MƯA LỚN VÀ GIÓ MẠNH LIÊN TỤC 24 GIỜ

Live Stream hướng di chuyển của bão và tình hình thiệt hại bão gây ra tại đâyhttps://t.co/touhlW3wXV#saigontodaymedia #Vietnam #Molave #mientrung pic.twitter.com/7yzcnLTZ34 — saigon today media (@today_saigon) October 27, 2020

Как от Молаве пострадали на Филиппинах

Погибли по меньшей мере 9 человек . Спасатели пока разыскивают 12 рыбаков , пропавших в море.

. Спасатели пока , пропавших в море. Известно, что более 70 тысяч пострадавших находятся в более чем 800 местных приютах .

находятся в более чем . Всего от стихии страдали более 900 тысяч человек.

Вследствие мощного ливня затоплены целые поселки , повреждены линии электропередач. Сотни домов разрушены из-за непогоды, поэтому люди оказались просто на улице.

, повреждены линии электропередач. из-за непогоды, поэтому люди оказались просто на улице. Власти не исключают увеличения количества погибших в результате стихийного бедствия.