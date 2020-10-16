В США уже длится голосование за нового президента страны. По состоянию на 16 октября с 250 миллионов американцев приняли участие уже более 17 миллионов – это 7,13%. Эти люди воспользовались возможностью раннего голосования.

Как сообщили в United States Election Project, избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок еще до основного дня голосования – 3 ноября. Так происходило и на прошлых выборах.

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Общее количество избирателей, которые уже проголосовали на выборах президента США в 2020 году – 11,6% из общей явки на предыдущих президентских выборах. Тогда проголосовали 55,5% американцев. Предыдущие выборы проходили в 2016 году.

В то же время в некоторых регионах явка превысила 20%. Речь идет о:

Миннесоту;

Флориду;

Вермонт;

Висконсин;

Южную Дакоту;

Вирджинию.

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Людям приходится стоять в очередях

Издание Голос Америки опубликовало информацию о том, что у избирателей есть определенные проблемы. Для того, чтобы проголосовать, многим приходится стоять в длинных очередях. В регионе американской Атланты люди вынуждены ждать по 8 часов.

Именно этот факт является доказательством высокой явки избирателей. Главный исследователь United States Election Project заверил, что высокая явка именно из-за большого энтузиазма избирателей. Также повлияло то, что штаты увеличивают возможность для раннего голосования из-за пандемии.