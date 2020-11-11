Вице-премьер-министр Алексей Резников заболел коронавирусом. О своей болезни он сообщил в среду, 11 ноября. Он чувствует себя нормально, только температура тела несколько выше нормы.

Алексей Резников еще с вечера понедельника находился на самоизоляции, а 11 ноября получил положительные результаты ПЦР-теста. Об этом сам вице-премьер сообщил в фейсбуке.

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Я и без ПЦР человек оптимистично-позитивный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы – все "ок". Обрадовался, почувствовав аромат жареного лучка,

– пошутил Резников.

Он рассказал, что температура тела чуть выше нормы. А легкую ломоту в теле он сравнил с последствиями занятий спортом. Впрочем, заметил: в его случае причины не радуют.

Кроме того, Алексей Резников пошутил, что теперь своим голосом с легкой хриплостью мог бы составить конкуренцию Высоцкому. Впрочем, не поет, потому что жена этого не выдержит.

"Всем вам здоровья, берегите себя и близких, ну и 36,6 в каждый дом. Крепко обнимаю всех!" – подчеркнул вице-премьер.

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