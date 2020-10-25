В Одессе водитель на краденом автомобиле совершил несколько аварий. И даже столкнулся с забором. Но когда его пытались задержать, протаранил и полицейский автомобиль. Еще один полицейский автомобиль был разбит, когда ехал на вызов.

Все это произошло утром в воскресенье, 25 октября, в Одессе. 41-летний одессит похитил ключи от автомобиля Subaru Forester у одной из посетительниц развлекательного заведения, сообщили в полиции.

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Именно на этом автомобиле он и столкнулся с забором и двумя другими автомобилями. В результате столкновения травму получил один из водителей авто-42-летний местный житель.

Смотрите видео, как водитель убегает с места аварии в Одессе

Когда же полиция пыталась задержать водителя, тот скрылся. Впоследствии его удалось догнать. И авто полиции даже преградило ему дорогу. Но водитель протаранил полицейское авто и скрылся. Стоит добавить, что впереди авто была часть ограждения, которую он перед тем снес.

Видео, где неадекватный водитель таранит полицейское авто

Задержали мужчину уже тогда, когда он еще раз совершил аварию – на Фонтанской дороге он заехал на территорию одного из учебных заведений и столкнулся с деревом.

Видео с места задержания водителя в Одессе

Находился ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – неизвестно. Пока его отправили на медицинское освидетельствование

Действия злоумышленника полицейские квалифицировали сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Еще одна авария с полицейским авто в Одессе

Еще одно полицейское авто попало в аварию в Одессе. Правоохранители ехали на вызов, чтобы помочь задержать неадекватного водителя. На улице Водопроводной полицейское авто влетело в другую машину. Двух правоохранителей забрали с места происшествия в больницу.

Видео с места аварии еще одного полицейского авто