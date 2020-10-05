В течение 4 октября Армения и Азербайджан, которые воюют за Нагорный Карабах, обвинили друг друга в ракетных обстрелах гражданского населения и мирных городов. Свои заявления обе стороны подкрепили видеодоказательствами.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в ракетных нападениях

4 октября официальный Баку заявил, что города Гянджа, Тертер и Мингячевир, расположенные на территории Азербайджана, обстреляли ракетами с территории Армении. В сообщении минобороны Азербайджана говорится, что из-за обстрелов пострадали гражданские.

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В ответ министерство обороны Армении опровергло это заявление: все, мол, дезинформация. Зато правда то, что Азербайджан продолжает бомбить главный город Нагорного Карабаха – Степанакерт.

В целом ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, до сих пор в регионе продолжаются активные бои. В обеих странах-противниках (Азербайджан и Армения) ввели военное положение, объявили о мобилизации.

В течение 4 октября во сети опубликовали ряд видео боев и обстрелов городов

Наступление и отступление азербайджанцев в районе села Матагиз (Суговушан):

Солдат подбил танк из РПГ примерно с 50 метров:

Обстрел Степанакерта (Нагорный Карабах), который запечатлел видеорегистратор:

Армения показывает кадры обстрела Степанакерта:

В то же время Азербайджан показывает разрушения после обстрела города Гянджа:

Проверить правдивость по месту и времени съемки этих видео пока невозможно.

Стороны постоянно обвиняют друг друга в провокациях, нападениях, обстрелах, информируют о больших потерях у противника, опровергают сообщения друг друга.

Точно известно разве то, что за Нагорный Карабах продолжаются масштабные бои как с применением огнестрельного, так и информационного оружия.

На призывы ОБСЕ о прекращении огня и возвращение без каких-либо условий к переговорам Армения и Азербайджан согласием не отвечают.