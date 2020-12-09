Видим преобразование Донбасса в укоренившееся Приднестровье, – участник ТКГ Денис Казанский
Оккупированные территории Донбассе превращают в Приднестровье. По мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, ситуация осложняется тем, что с ОРДЛО Россия имеет общую границу.
Оккупированный Донбасс – это "черная дыра"
Оккупированные территории Донбасса превратились в "черную дыру" и источник доходов для российского руководства. Об этом Казанский рассказал "РБК-Украине".
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По словам Казанского, на оккупированном Донбассе уже может реализовываться план "Б" – причем не украинский. Россия цементирует ситуацию – в политической и экономической сферах
Поэтому русские и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье,
– сказал Казанский.
Боевики говорят о выводе войск с территории Украины, а не ОРДЛО
Пророссийские боевики манипулируют минскими договоренностями. Поэтому, требуют вывода войск из украинской территории, а не с территории ОРДЛО.
Якобы они (оккупированные территории – 24 канал) – это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО – это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там абсолютно шизофреническая реальность,
– отметил Казанский.
Представитель Украины в ТКГ считает, что пока не будет большого соглашения по Донбассу, то о каком-то прогрессе в решении ситуации говорить бесполезно.
В Украине разрабатывают план "Б" по Донбассу
Отметим, в Украине разрабатывают план "Б" по Донбассу. Он должен пройти через одобрение Совета национальной безопасности и обороны уже в январе 2021 года. Участие в формировании нового плана действий берет председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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