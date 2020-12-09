Оккупированные территории Донбассе превращают в Приднестровье. По мнению представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, ситуация осложняется тем, что с ОРДЛО Россия имеет общую границу.

Оккупированный Донбасс – это "черная дыра"

Оккупированные территории Донбасса превратились в "черную дыру" и источник доходов для российского руководства. Об этом Казанский рассказал "РБК-Украине".

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По словам Казанского, на оккупированном Донбассе уже может реализовываться план "Б" – причем не украинский. Россия цементирует ситуацию – в политической и экономической сферах

Поэтому русские и закрыли перемещение через линию разграничения. Мы видим превращение этой территории в укоренившееся Приднестровье,

– сказал Казанский.

Боевики говорят о выводе войск с территории Украины, а не ОРДЛО

Пророссийские боевики манипулируют минскими договоренностями. Поэтому, требуют вывода войск из украинской территории, а не с территории ОРДЛО.

Якобы они (оккупированные территории – 24 канал) – это не Украина. Мы говорим: подождите, так ОРДЛО – это что, это отдельные районы чего? Это же отдельные районы Украины! То есть там абсолютно шизофреническая реальность,

– отметил Казанский.

Представитель Украины в ТКГ считает, что пока не будет большого соглашения по Донбассу, то о каком-то прогрессе в решении ситуации говорить бесполезно.

В Украине разрабатывают план "Б" по Донбассу

Отметим, в Украине разрабатывают план "Б" по Донбассу. Он должен пройти через одобрение Совета национальной безопасности и обороны уже в январе 2021 года. Участие в формировании нового плана действий берет председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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