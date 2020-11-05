Уроженка Черниговщины Виктория Спарц может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана. По предварительным данным, она уверенно побеждает демократку Кристину Хейл.

О чем Спарц говорила накануне выборов

На выборах 3 ноября Спарц баллотировалась от "Республиканской партии". Об этом сообщает The New York Times.

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Своим избирательным лозунгом политик выбрала фразу "Остановим социализм".

Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи. Американские СМИ утверждают, что именно это помогло кандидатке набрать необходимое количество голосов.

Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен В. Брукс вышла на пенсию. Тогда демократы надеялись, что уставшие от эпохи Дональда Трампа избиратели дадут зеленый свет их кандидату.

Что известно о Виктории Спарц

Будущая политик родилась в городе Носовка в Черниговской области.

В 2001 году она получила гражданство США.

Преподавала в Бизнес-школе Келли Индианского университета.

В 2017 году стала сенатором США.

Неоднократно использовала в своих речах историю собственного происхождения из СССР и осуждала социализм.

Обратите внимание! 3 ноября в США состоялись президентские выборы. На них американцы выбирали президента США, вице-президента США, членов Палаты представителей, членов Сената, губернаторов штатов и территорий. Подробнее можно прочитать здесь.