Уроженка Черниговщины может войти в палату Конгресса США: что известно о Виктории Спарц
Уроженка Черниговщины Виктория Спарц может войти в Палату представителей Конгресса США от штата Индиана. По предварительным данным, она уверенно побеждает демократку Кристину Хейл.
О чем Спарц говорила накануне выборов
На выборах 3 ноября Спарц баллотировалась от "Республиканской партии". Об этом сообщает The New York Times.
Актуально В Вирджинии Джо Байдену ошибочно посчитали 100 тысяч лишних голосов
Своим избирательным лозунгом политик выбрала фразу "Остановим социализм".
Спарц откровенно обращалась к сторонникам республиканцев, рассказывая об опасности социализма, а также акцентируя внимание на своей позиции бизнеследи. Американские СМИ утверждают, что именно это помогло кандидатке набрать необходимое количество голосов.
Место в Конгрессе от Индианы освободилось, когда республиканка Сьюзен В. Брукс вышла на пенсию. Тогда демократы надеялись, что уставшие от эпохи Дональда Трампа избиратели дадут зеленый свет их кандидату.
Что известно о Виктории Спарц
- Будущая политик родилась в городе Носовка в Черниговской области.
- В 2001 году она получила гражданство США.
- Преподавала в Бизнес-школе Келли Индианского университета.
- В 2017 году стала сенатором США.
- Неоднократно использовала в своих речах историю собственного происхождения из СССР и осуждала социализм.
Поделиться новостью