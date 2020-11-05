Уроженка Украины Виктория Спартц попала в Палату представителей Конгресса США. Она баллотировалась от Республиканской партии и получила 51,7% голосов.

Ее соперница от Демократической партии Кристина Гейл набрала 44,2% голосов. Теперь Спартц займет место вышедшей на пенсию республиканки Сьюзен Брукс. Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о жизни и карьере Виктории Спартц.

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Биография Спартц

Виктория Спартц родилась 1 октября 1978 года в городе Носовка, Черниговской области. Известно, что она окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана. Там она получила степень бакалавра международной экономики и MBA. Позже Спартц получила степень магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы, где затем осталась преподавать. Также она прошла высшую образовательную программу Гарвардской школы бизнеса по вопросам здравоохранения.

В США Спартц эмигрировала в 2000 году, а уже в 2006 году она получила гражданство. В 2000 году Виктория Спартц вышла замуж за Джейсона Спартца. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей – 13-летнюю Анну-Лилиану и 12-летнюю Викторию-Ингрид.

Виктор Спартц с семьей / Фото Facebook-страница Виктории Спартц

Карьера

После эмиграции в США Спартц работала в Университете Индианы, позже она стала финансовым директором генеральной прокуратуры штата Индиана. В 2017 году она получила место сенатора в конгрессе штата Индиана. Тогда Спартц также баллотировалась от республиканцев и победила шестерых кандидатов. Также она работала в бухгалтерских фирмах "Большой четверки". Сейчас является председателем Республиканской партии округа Гамильтон.

Интересно "Большой четверкой" называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги (Компании "Большой четверки"). В список компаний Большой четверки входят PricewaterhouseCoopers, Deloitte (Делойт), Ernst & Young (Эрнст энд Янг) и KPMG.

В 2020 году Спартц попала в нижнюю палату Конгресса США. Кроме этого Спартц имеет и собственный бизнес в области финансовых консультаций, фермерском хозяйстве и недвижимости.

Мы это сделали! Мы выиграли 5-й округ в Конгресс от штата Индиана, и я никогда бы не достигла этого без вас! Я хочу сказать спасибо своему мужу Джейсону, дочерям, семье, друзьям и всем вам, кто поддержал нашу кампанию и проголосовал за меня,

– написала она в Facebook.

Виктор Спартц / Фото Facebook-страница Виктории Спартц

Взгляды

На официальном сайте политика сказано, что она росла в Украине при власти социалистов, потому Спартц на собственном опыте ощутила темную сторону социализма.

Этот опыт сформировал ее консервативную политическую философию: ограниченная власть всегда лучше, а финансовые и медицинские решения должны принимать люди на свободном рынке, а не бюрократы и лоббисты,

– написано на сайте.

Политический лозунг политику – "Остановим социализм". Она отмечала, что не раз открыто обращалась к республиканским избирателям и предупреждала об опасности социализма. Также свою предвыборную кампанию Спартц вела с позиции бизнеследи.

Спартц была основательницей чайной вечеринки округа Гамильтон и также была признана в округе Гамильтон республиканской женщиной года.