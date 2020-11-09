Первая украинка в Конгрессе США заявила, что гордится своим происхождением
На выборах в США, которые состоялись 3 ноября, кроме будущего президента, выбирали и конгрессменов. В нижнюю палату представителей Конгресса США прошла Виктория Спартц, которая родилась и выросла в Украине. Женщина уверяет, что очень гордится своим происхождением.
Именно иммигранты создали Соединенные Штаты Америки и поставили во главе права человека на жизнь, свободу и процветание, заявила Виктория Спартц в комментарии "Радио Свобода".
Интересно Виктория Спартц: биография украинки, покорившей политический мир США
Я горжусь тем, что являюсь одной из иммигрантов с прекрасными украинскими корнями, которая будет представлять интересы жителей Индианы в Палате представителей Конгресса США,
– отметила политик.
Она рассказала, что приехала в Соединенные Штаты 20 лет назад, поместив все свои вещи в один чемодан. С тех пор ей пришлось тяжело работать, чтобы добиться успеха.
"Я не могла даже представить, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана, а впоследствии иметь честь попасть в Конгресс США", – призналась Виктория Спартц.
Коренная украинка подчеркнула, что ее история успеха доказывает: лозунг об американской мечте до сих пор работает. Она также поделилась ожиданиями от работы в палате представителей Конгресса США.
"Я с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей по всему миру, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, страдающих от коррупции и притеснения. Мои самые теплые пожелания украинцам", – подчеркнула будущая конгрессвумен.
Что известно о Виктории Спартц?
Это 42-летний американский политик, которая родом из села Носовка Черниговской области. Она закончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана и до 22 лет жила в Украине.
После этого, в 2000 году, Виктория переехала в Соединенные Штаты Америки. Уже через 6 лет она получила американское гражданство, а впоследствии стала заниматься политической деятельностью.
В 2017 году политика избрали в Сенат штата Индиана, а на выборах 3 ноября 2020 года ее выбрали в палату представителей Конгресса. Свою работу там Виктория Спартц, как и другие будущие конгрессмены, начнет с 2021 года.
Поделиться новостью