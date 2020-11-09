На выборах в США, которые состоялись 3 ноября, кроме будущего президента, выбирали и конгрессменов. В нижнюю палату представителей Конгресса США прошла Виктория Спартц, которая родилась и выросла в Украине. Женщина уверяет, что очень гордится своим происхождением.

Именно иммигранты создали Соединенные Штаты Америки и поставили во главе права человека на жизнь, свободу и процветание, заявила Виктория Спартц в комментарии "Радио Свобода".

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Я горжусь тем, что являюсь одной из иммигрантов с прекрасными украинскими корнями, которая будет представлять интересы жителей Индианы в Палате представителей Конгресса США,

– отметила политик.

Она рассказала, что приехала в Соединенные Штаты 20 лет назад, поместив все свои вещи в один чемодан. С тех пор ей пришлось тяжело работать, чтобы добиться успеха.

"Я не могла даже представить, что в конечном итоге буду работать в Сенате штата Индиана, а впоследствии иметь честь попасть в Конгресс США", – призналась Виктория Спартц.

Коренная украинка подчеркнула, что ее история успеха доказывает: лозунг об американской мечте до сих пор работает. Она также поделилась ожиданиями от работы в палате представителей Конгресса США.

"Я с нетерпением жду, когда смогу внести свой вклад, чтобы США стали маяком свободы и надежды для людей по всему миру, а также популяризировать свободный рынок и верховенство права в странах, страдающих от коррупции и притеснения. Мои самые теплые пожелания украинцам", – подчеркнула будущая конгрессвумен.

Важно для понимания! В США существует двухпартийная парламентская система. Главным законодательным органом является Конгресс США, который делится на две палаты – Сенат и палату представителей. Палата представителей, в которую прошла Виктория Спартц, является нижней палатой парламента.