Сегодня, 12 ноября, городской голова Кривого Рога находится на стационарном лечении в Институте сердца Бориса Тодурова в Киеве.

Об этом сообщает "Украина24" со ссылкой на источник в Кривом Роге.

За последние полтора месяца это уже третий раз, когда Юрий Григорьевич обращается за помощью к кардиологам. Ранее там же ему была сделана серьезная операция на сердце. Подробностей о текущем состоянии мэра Кривого Рога на текущий момент нет.

14 ноября Юрию Вилкулу исполнится 71 год. В 2006 году Юрий Григорьевич был избран депутатом Днепропетровского областного совета, и на первой сессии – ее председателем. Днепропетровский областной совет Ю.Вилкул возглавлял с сентября 2006 до июня 2010 года. С ноября 2010 года по настоящее время – Криворожский городской голова.

В 2011 году был победителем регионального конкурса "Человек года Приднепровья – 2011" в номинации "Народный мэр года", в 2012, 2013, 2014 годах – победителем областного конкурса среди должностных лиц органов местного самоуправления в номинации "Лучший мэр городов областного значения с районным делением".

Согласно предварительным результатам голосования 25 октября, в Кривом Роге второй тур местных выборов состоится. Дата проведения еще не установлена из-за продолжающихся судебных заседаний по рассмотрению нарушений в день голосования 25 октября.