Глава Кривого Рога использует местный админресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах.

Сын городского главы Кривого Рога Александр Вилкул, отец которого 25 октября принял участие в выборах на эту же должность, заявил о фальсификациях во время подсчета голосов, направленных против "партии Шария". Об этом политолог Владимир Фесенко написал на своей странице в Facebook.

"Показатель бюллетеней, признанных комиссиями "испорченными", на многих участках превышает 10%. Кстати, испорченные бюллетени – не только "за" Вилкула как мэра, не только за "Блок Вилкула", но и за "партию Шария". Ей фальсификаторы не дали пройти 5-процентный барьер", – заявил он.

Впрочем, именно глава Кривого Рога фактически использует местный админресурс, чтобы обеспечить свою победу в борьбе за кресло, убежден Фесенко. Об этом он заявил в эфире 24 канала.

"Мы видим чрезмерное, жесткое давление со стороны городских властей нынешнего мэра. Городской глава Кривого Рога господин Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах", – сказал Фесенко.

В то же время, по данным СМИ, экзитполы, на результаты которых ссылается Вилкул, когда утверждает о своей победе в первом туре, – являются сомнительными.

Например, по данным "Информатора", одной из таких организаций является "Фонд Инновационных проектов". По результатам их экзитпола, на выборах городского головы Кривого Рога Вилкул набрал более 50% голосов, сообщает источник.

СМИ выяснили, что директором компании является Сергей Демьянов – известный в мире социологии как руководитель проектов, представляющих сомнительную информацию от малоизвестных служб, пишет "Информатор". Как сообщается, последний скандальный кандидат Демьянова засветился летом 2019 г. В Киеве на выборах в Верховную Раду. Журналисты назвали тогда результаты соцопроса фейковыми.