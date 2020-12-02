НАБУ закрыло дело о вилле Авакова в Италии
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о вероятной лжи главы МВД Арсена Авакова в отношении виллы в Италии. Это стало следствием скандального решения Конституционного Суда об отмене наказания за недостоверное декларирование.
О закрытии дела в отношении Арсена Авакова НАБУ сообщило Центру противодействия коррупции, ведь именно эта организация подала заявление о вероятном преступлении.
К слову Последствия скандального решения КСУ: САП уже закрыла более 100 уголовных дел
Детали о деле Арсена Авакова:
- Прежде всего речь идет об итальянской вилле с приблизительной стоимостью 3 миллиона 300 тысяч евро. Ее министр внутренних дел получил в 2017 году через свою компанию, но не указал в декларациях за 2018 и 2019 годы.
- В 2015 – 2019 годах Арсен Аваков также декларировал доходы жены от 49 тысяч до 1,9 миллиона гривен ежегодно, но не указывал доходы от процентов, которые начисляют банки.
- Кроме того, детективы НАБУ нашли расхождения в указанных в декларации за 2017 год доходах жены Авакова, что по мнению детективов, могло свидетельствовать о недостоверных данных.
- Еще одним сомнительным моментом являются две кипрские компании. Они исчезли из деклараций еще в 2018 году, но фактически вышли из собственности министра только в 2019 году.
- Детективы НАБУ и эксперты ГПК считали, что все эти факты могут быть признаками нарушения антикоррупционного законодательства и могли быть основанием для привлечения к ответственности.
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