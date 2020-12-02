Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о вероятной лжи главы МВД Арсена Авакова в отношении виллы в Италии. Это стало следствием скандального решения Конституционного Суда об отмене наказания за недостоверное декларирование.

О закрытии дела в отношении Арсена Авакова НАБУ сообщило Центру противодействия коррупции, ведь именно эта организация подала заявление о вероятном преступлении.

К слову Последствия скандального решения КСУ: САП уже закрыла более 100 уголовных дел

Детали о деле Арсена Авакова: