Взятку в более чем 4 миллиона гривен предлагал председателю Винницкой ОГА Сергей Борзову руководитель Службы автомобильных дорог области Сергей Алексеев. Его задержали во время передачи первой части суммы.

О деталях преступления и антикоррупционной спецоперации правоохранительных органов в Виннице 8 октября рассказали в пресс-службе Укравтодора , в САП , а также глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в фейсбуке.

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Что известно о коррупционном скандале в Виннице с автодором и ОГА

Как зафиксировали правоохранители, взятку в 4,2 миллиона гривен предлагал главе Винницкой ОГА Сергею Борзову руководитель Службы автомобильных дорог области Игорь Алексеев.

За эти деньги глава ОГА должен был организовать погашение задолженности из бюджета за предварительно закупленное медицинское оборудование в коммунальное медицинское учреждение области.

Коммерческие структуры ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед" должны были получить 42 миллиона гривен.

Первую часть взятки в 200 тысяч гривен Алексеев передавал Борзову, как раз в этот момент его задержали правоохранители. Уголовное производство расследует НАБУ прод процессуальным руководством САП.

Что известно о Игоре Алексееве (по данным Укравтодора) Игорь Алексеев работал начальником областной службы в 2014 – 2016.

Его уволили после трех выговоров за невыполнение служебных обязанностей.

Это не помешало Алексееву в 2019 восстановиться на работе через суд.

За следующий период работы он получил еще два выговора.

Комментарии Винницкой ОГА и Укравтодора

Глава Укравтодора Александр Кубраков по поводу инцидента заявил, что подчиненная ему организация "имеет нулевую толерантность к коррупции" и будет всячески помогать правоохранителям в расследовании дела.

Сергей Борзов, который является главой ОГА и кандидатом на пост городского головы Винницы от "Слуги народа", согласился, что "с коррупцией в Виннице и в области нужно заканчивать".