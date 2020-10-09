Коррупционный скандал в Виннице: глава автодора давал взятку главе ОГА – 4,2 миллиона гривен
Взятку в более чем 4 миллиона гривен предлагал председателю Винницкой ОГА Сергей Борзову руководитель Службы автомобильных дорог области Сергей Алексеев. Его задержали во время передачи первой части суммы.
О деталях преступления и антикоррупционной спецоперации правоохранительных органов в Виннице 8 октября рассказали в пресс-службе Укравтодора, в САП, а также глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в фейсбуке.
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Что известно о коррупционном скандале в Виннице с автодором и ОГА
Как зафиксировали правоохранители, взятку в 4,2 миллиона гривен предлагал главе Винницкой ОГА Сергею Борзову руководитель Службы автомобильных дорог области Игорь Алексеев.
- За эти деньги глава ОГА должен был организовать погашение задолженности из бюджета за предварительно закупленное медицинское оборудование в коммунальное медицинское учреждение области.
- Коммерческие структуры ООО "Илантанмед" и ЧП "Донмед" должны были получить 42 миллиона гривен.
Первую часть взятки в 200 тысяч гривен Алексеев передавал Борзову, как раз в этот момент его задержали правоохранители. Уголовное производство расследует НАБУ прод процессуальным руководством САП.
Комментарии Винницкой ОГА и Укравтодора
- Глава Укравтодора Александр Кубраков по поводу инцидента заявил, что подчиненная ему организация "имеет нулевую толерантность к коррупции" и будет всячески помогать правоохранителям в расследовании дела.
- Сергей Борзов, который является главой ОГА и кандидатом на пост городского головы Винницы от "Слуги народа", согласился, что "с коррупцией в Виннице и в области нужно заканчивать".