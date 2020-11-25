В Виннице планируют перенести карантин выходного дня. Вместо субботы и воскресенья ограничения будут действовать в понедельник и вторник.

Такие меры хотят ввести для винницких рестораторов. Об этом сообщает Vlasno.info.

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Дело в том, что заведения питания получают основную прибыль именно в выходные. Поэтому заместитель винницкого городского головы Андрей Очеретный подчеркнул, что местные власти предлагают областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести выходные дни на понедельник и вторник.

Если комиссия поддержит, надеюсь, что предпринимателям будет легче работать. Они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам. Это сложный период и нам нужно из него выходить,

– отметил чиновник.

По словам Очеретного, такое же обращение написали к премьер-министру Украины.

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Заместитель добавил, что городской совет будет внедрять антикризисные меры. В частности, предпринимателей первой и второй группы хотят освободить от уплаты единого налога в 2021 году на 2 месяца.

Кроме этого, в Виннице планируют продолжить программу компенсации льготных кредитов. Очеретный отметил, что не все смогут работать, если в Украине введут полный локдаун.

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Обратите внимание! С 13 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала