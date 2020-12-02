В Виннице 1 декабря произошла трагедия – неуправляемый микроавтобус сбил на смерть пожилую женщину. Владелец автомобиля оставил его на стоянке и пошел в магазин. Машина поехала самовольно.

ДТП произошло примерно в 12 часов на улице Келецкой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Обстоятельства ДТП

74-летняя жительница Винницы шла себе по тротуару и ничего не подозревала. Она не ожидала, что микроавтобус, который оставили на стоянке, начнет двигаться самовольно.

Машина сбила пожилую женщину. В больнице она, к сожалению, умерла от полученных травм.

Владелец автомобиля Renault Master в это время был в магазине, в машине никого не было. Почему она похала самовольно будет выяснять экспертиза.

Что угрожает владельцу микроавтобуса?

Правоохранители открыли уголовное производство. Водитель может оказаться в тюрьме, максимальное наказание за преступление (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) это 8 лет лишения свободы.