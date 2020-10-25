На избирательном участке в Виннице мужчина толкнул волонтера, который проводил опрос от президента, и повредил урну с анкетами. Его уже задержала полиция.

Правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганских действий, передает полиция области в фейсбуке.

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В полиции рассказали, что возле одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного неизвестный мужчина толкнул волонтера и повредил урну для проведения опроса "5 вопросов от президента".

"В течение получаса после поступления сообщения о правонарушении сотрудники полиции установили и задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний винничанин", – пояснили в полиции.

Добавим, что волонтер в Виннице проводил инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос. Известно, что с этими лицами заключаются гражданско-правовые соглашения.

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Отметим, что всеукраинский опрос вызвал немало возмущения и споров среди украинцев. Какие курьезы и нарушения возникли из-за этого опроса – читайте в материале.