Из-за роста количества больных коронавирусом в Виннице местные власти решили не устанавливать главную городскую елку на новогодне-рождественские праздники. При этом все празднования предлагают перенести в онлайн. Правда, праздничная иллюминация и вертеп все же останутся.

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Об этом в фейсбуке написал мэр города Сергей Моргунов. Как отметил он, карантинный 2020 год во всем мире меняет подходы и относительно празднования Нового года. А основным символом этих праздников любого города является главная городская елка.

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"Я видел, что и среди винничан развернулась большая дискуссия на этот счет. Даже есть несколько петиций. Одни считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно, и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие – наоборот за сохранение данной традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций", – отметил Моргунов.

Мэр Винницы добавляет, что сегодня ситуация с заболеваемостью – достаточно тревожная: едва ли не каждый день в Украине появляются новые антирекорды.

Поэтому в этом году главной Винницкой елки в Центральном парке имени Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат. Но мы сохраним традицию праздничной иллюминации на магистральных улицах и украшения центра города. И обязательно установим на Майдане Независимости вертеп, как мы это делали в прошлые годы,

- заявил он.

На завершение Моргунов призвал всех соблюдать социальную дистанцию и помнить о других мерах безопасности во время празднования новогодне-рождественских праздников в Виннице.

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