Винницкий городской суд постановил экстрадировать бывшего американского военного Крейга Лэнга в США, где его подозревают в убийстве пожилой пары. Целый год мужчина пытался получить в Украине статус беженца, но это оказалось бесполезным.

О решении об экстрадиции рассказал "Радио Свобода" адвокат Крейга Александр Веремеенко. Он сравнил постановление суда с экстрадицией добровольца Тимура Тумгоева, которого Украина выдала России в 2018.

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Защита бывшего бойца армий США и Украины готовит апелляцию на решение об экстрадиции.

Что известно о Крейге Ленге

Американец воевал в Ираке и Афганистане в составе вооруженных сил Штатов. В Украину он прилетел в 2015 году. Тогда же присоединился к "Правому сектору". Год мужчина защищал Украину от российских захватчиков в составе добровольческого подразделения, а когда появилась возможность подписать контракт с ВСУ, получил официальный статус.

После нескольких месяцев службы в рядах ВСУ на Светлодарской дуге Ленг уволился.

В сентябре 2019 Американца арестовали по запросу правоохранителей США. С тех пор он находится под стражей.

Вину не признает

Американские прокуроры подозревают Лэнга в двойном убийстве во Флориде. Он якобы лишил жизни пожилую пару ради ограбления. Впрочем, подозреваемый все обвинения отвергает и хочет остаться в Украине. В США ему грозит смертная казнь.

Решение не окончательное

Согласно законодательству, у защитников бывшего военнослужащего есть 5 дней на подачу апелляции. Они это планируют сделать. Поэтому вопрос экстрадиции еще не решен.