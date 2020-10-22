В Винницкой области в доме обнаружили тела четырех человек. Трое умерли, а один человек без сознания. Среди погибших двое детей. Вероятно, они отравились природным газом.

Трагедия произошла в селе Голодьки Хмельницкого района в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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21 октября поступила информация, что в доме обнаружили тела трех погибших людей и одного человека в бессознательном состоянии,

– рассказывают чрезвычайники.

Погибли двое детей в возрасте трех и пяти лет. Пострадавшего человека госпитализировали.

При осмотре места признаков пожара спасатели не обнаружили. Предполагаемая причина – отравление природным газом.

Напомним, в Хмельницкой области из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления произошло отравление угарным газом. В больницу попали пять человек, среди них дети.

Важно! Для предотвращения возникновения чрезвычайных событий в отопительный сезон следует очищать дымоходы и печи от сажи. Также возле каждой печи перед топочным отверстием на горючем полу нужно прибить металлический лист. Кроме того, не стоит использовать для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.



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