В Винницкой области нашли мертвыми трех человек, среди которых маленькие дети: что случилось
В Винницкой области в доме обнаружили тела четырех человек. Трое умерли, а один человек без сознания. Среди погибших двое детей. Вероятно, они отравились природным газом.
Трагедия произошла в селе Голодьки Хмельницкого района в частном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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21 октября поступила информация, что в доме обнаружили тела трех погибших людей и одного человека в бессознательном состоянии,
– рассказывают чрезвычайники.
Погибли двое детей в возрасте трех и пяти лет. Пострадавшего человека госпитализировали.
При осмотре места признаков пожара спасатели не обнаружили. Предполагаемая причина – отравление природным газом.
Напомним, в Хмельницкой области из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления произошло отравление угарным газом. В больницу попали пять человек, среди них дети.
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