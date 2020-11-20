В жестком лобовом столкновении двух легковушек вблизи города Бар Винницкой области 20 ноября погиб секретарь местного суда. Он находился в машине прокурора Барского отдела Жмеринской местной прокуратуры Игоря Лаврова.

О смертельной аварии, которая произошла в Винницкой области, написала в фейсбуке адвокат Лариса Криворучко. По ее словам, в ДТП пострадали 3 человека.

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Секретарь суда умер на месте инцидента.

Что известно о гибели работника суда в ДТП под Баром

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые будут устанавливать все обстоятельства столкновения авто. Какая из машин вылетела на встречную полосу, неизвестно. Впрочем, в результате удара, товарищ прокурора погиб.

Еще две женщины получили травмы. Скорее всего, они находились в другом автомобиле.

По предварительным данным, прокурор и работник суда были нетрезвы / Фото Ларисы Криворучко

"ВАЗ-21120", который, по словам адвоката, принадлежит прокурору, получил сверхсерьезные повреждения. В электронной декларации Игоря Лаврова действительно есть сведения о такой машине. Но записана она не на самого работника правоохранительных органов.

Прокурора забрала скорая. И еще двух девочек забрала скорая. По предварительной информации: все пьяные (секретарь, прокурор). Бедные люди. Не гоняйте сейчас,

– написала Криворучко.

Официальных комментариев о происшествии от полиции пока нет.