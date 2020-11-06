Жительницу села Соболевка Винницкой области подозревают в нанесении 5-летнему мальчику не совместимых с жизнью травм. Ее задержали 5 ноября, в день смерти ребенка.

О задержании женщины, которая сама воспитывала двух детей, сообщили в полиции Винницкой области. Правоохранители утверждают, что об инциденте они узнали от сельского головы, которая сообщила им о странном поведении односельчанки.

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Чиновница утверждала, что 25-летняя женщина закрылась, агрессивно ведет себя и никого не пускает к себе.

Воспитание побоями

Полицейские, прибывшие на место вызова, увидели женщину, которая держала на руках сына. Мальчик имел гематомы на голове и находился без сознания.

Ради спасения жизни малыша вызвали врачей, но они были бессильны.

Следователи выяснили, что телесные повреждения, которые привели к смерти мальчика, нанесла сама женщина. Она якобы воспитывала сына с помощью кулаков.

Свою вину женщина отрицает. Говорит, якобы мальчик упал с двухэтажной кровати.

Дочь останется без матери

Поскольку у задержанной кроме сына была еще и 6-летняя дочь, полицейские обратились в социальную службу. Скорее всего, дочь заберут в интернат.

Сейчас женщина находится в изоляторе. Вскоре ей официально сообщат о подозрении и будут выбирать меру пресечения.

Если суд признает ее вину, женщине грозит до 15 лет заключения по статье об умышленном убийстве малолетнего ребенка.