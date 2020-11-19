Правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию группировки, в состав которой входили опасные злоумышленники. 3 мужчин подозревают в похищении и пытках людей.

О задержании подозреваемых, которые требовали от пострадавших 3 тысячи долларов вымышленного долга, сообщили в фейсбуке полиции Винницкой области. Злоумышленники пытались убежать от правоохранителей, но им это не удалось.

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Вскоре подозреваемым будут избирать меру пресечения.

Что известно об освобождении заложников, которых удерживали бандиты

Как утверждают следователи, мужчины похитили 2 человек и вывезли их в частный дом в Шаргороде. Там пострадавших били битами, а также стреляли возле них из огнестрельного оружия. На следующий день одного из похищенных отпустили для того, чтобы он привез деньги. Впрочем, пострадавший обратился в больницу и полицию.

Когда копы установили место пребывания заложника, они направили туда спецназовцев "КОРДа". Мужчину освободили, а подозреваемые смогли сесть в машину и пытались убежать.

Уже за пределами города правоохранители вытеснили машину с дороги, а она влетела в дерево. Злоумышленники выбежали из машины и хотели скрыться в лесу. Впрочем, их догнали.



Спецпризназовцы задержали членов преступной группировки / Фото пресс-службы полиции Винницкой области

Как накажут подозреваемых

Задержанными оказались 3 жителей Шаргородского района Винницкой области 31, 32 и 33 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Один из участников группировки уже находился в тюрьме за разбой.

Во время обысков следователи изъяли ножи, биты, а также другие доказательства участия мужчин в преступной деятельности.



Задержанные пытались убежать от копов / Фото пресс-службы полиции Винницкой области

По факту правонарушений открыли уголовное производство относительно незаконного лишения свободы человека, а также нанесения умышленных повреждений средней тяжести.

Если суд признает задержанных виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.